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Ворог виходить з Чернігівської області, але можливі авіаційні і ракетні удари, - ОВА

Фото: у Чернігівській області попередили про загрозу атак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти виводять частину військ з Чернігівської області, деякі населені пункти українські військові повертають під контроль. Проте наразі існує загроза авіаційних і ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Ворог, завдяки нашим Збройним Силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди... Відповідно зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог, і зачисткою", - зазначив Чаус.

Голова ОВА попередив жителів Чернігівської області про можливі авіаційні і ракетні удари і закликав не ігнорувати попередження про повітряну загрозу.

"Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не скасовув. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття", - закликав Чаус.

Нагадаємо, російські окупанти покинули Броварський Київської області, тому українські захисники переходять до зачистки територій.

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