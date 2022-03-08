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Враг восстанавливает понтонную переправу через Десну, чтобы заблокировать Чернигов, - Генштаб

Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики не оставляют попыток заблокировать город Чернигов. Для этого несколько подразделений восстанавливают понтонную переправу через реку Десна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ,

"Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов. Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время будут пытаться осуществить переправу через реку Десна", - говорится в сообщении.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что наступление русских войск значительно замедлилось. Сейчас оккупанты активно работают над информационно-психологическим влиянием на украинцев.

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