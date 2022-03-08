Ворог відновлює понтонну переправу через Десну, щоб заблокувати Чернігів, - Генштаб

Російські загарбники не полишаються намагань заблокувати місто Чернігів. Для цього декілька підрозділів відновлюють понтонну переправу через річку Десна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ,
"Противник, силами підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї Армій та 90-ї тд ЦВО намагається блокувати Чернігів. Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна", - йдеться в повідомленні.
Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що наступ російських військ значно сповільнився. Зараз окупанти активно працюють над інформаційно-психологічним впливом на українців.
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