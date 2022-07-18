Враг ударил по поселку в Харьковской области: есть погибший и раненый

В результате обстрела, по предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и еще один человек был ранен.

"Обстрелы, которые сегодня унесли жизни человека, могут повториться в любой момент. Очень прошу вас, будьте внимательны и осторожны, держитесь вблизи укрытий или надежных мест защиты от обстрелов", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковская область. В результате атаки есть разрушения, три человека погибли, еще столько же ранены.

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