Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото

Российский оккупант уже который день держит в осаде Мариуполь, уничтожая украинский город. На этот раз враг целенаправленно совершил воздушную атаку на детскую больницу и роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Также смотрите ниже на кадрах, как выглядит полуразрушенный заблокированный оккупантами город по состоянию на 9 марта.

Обстрел роддома показал Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшний удар по городу.

Ниже воронка от одной из бомб, выпущенных по больнице

"Сейчас российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

По словам Николая Кулебы, сейчас Россия держит в заложниках в Мариуполе 400 тысяч мирных жителей. Они отрезаны от связи, воды, других коммуникаций.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в городе умер от обезвоживания ребенок.

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