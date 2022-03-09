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Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото

Автор: Светлана Мащенко

Российский оккупант уже который день держит в осаде Мариуполь, уничтожая украинский город. На этот раз враг целенаправленно совершил воздушную атаку на детскую больницу и роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Сейчас российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.

Ниже воронка от одной из бомб, выпущенных по больнице

Фото: t.me/mariupolrada

Обстрел роддома показал Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшний удар по городу.

Также смотрите ниже на кадрах, как выглядит полуразрушенный заблокированный оккупантами город по состоянию на 9 марта.

Город подвергся страшным разрушениям в результате авиаударов.

Фото: t.me/polkazov

По словам Николая Кулебы, сейчас Россия держит в заложниках в Мариуполе 400 тысяч мирных жителей. Они отрезаны от связи, воды, других коммуникаций.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в городе умер от обезвоживания ребенок.

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