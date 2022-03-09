Враг целенаправленно сбросил авиабомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе: видео и фото

Российский оккупант уже который день держит в осаде Мариуполь, уничтожая украинский город. На этот раз враг целенаправленно совершил воздушную атаку на детскую больницу и роддом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Сейчас российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", - говорится в сообщении.
Ниже воронка от одной из бомб, выпущенных по больнице
Фото: t.me/mariupolrada
Обстрел роддома показал Владимир Зеленский, отреагировав на сегодняшний удар по городу.
Также смотрите ниже на кадрах, как выглядит полуразрушенный заблокированный оккупантами город по состоянию на 9 марта.
Город подвергся страшным разрушениям в результате авиаударов.
Фото: t.me/polkazov
По словам Николая Кулебы, сейчас Россия держит в заложниках в Мариуполе 400 тысяч мирных жителей. Они отрезаны от связи, воды, других коммуникаций.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в городе умер от обезвоживания ребенок.
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