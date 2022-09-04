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Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

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Днепропетровская область, Воскресенье 04 сентября 2022 07:59
Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях Фото: враг трижды ударил по Никопольскому району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью трижды ударили по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждены 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач.

Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

В Марганецкой громаде повреждены частный дом, склады и проходная местного завода.

Враг трижды ударил по Никопольскому району: в ОВА рассказали о последствиях

По предварительным данным, без погибших и раненых.

Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску в Днепропетровской области, в результате атаки погиб ребенок.

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