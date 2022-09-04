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Ворог тричі вдарив по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

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Дніпропетровська область, Неділя 04 вересня 2022 07:59
Ворог тричі вдарив по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки Фото: ворог тричі вдарив по Нікопольському району (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі тричі вдарили по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Нікополі сталася пожежа. Вогонь вже локалізували. У місті пошкоджено 5 житлових будинків і кілька господарських будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.

Ворог тричі вдарив по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

У Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок, склади та прохідну місцевого заводу.

Ворог тричі вдарив по Нікопольському району: в ОВА розповіли про наслідки

За попередніми даними, без загиблих і поранених.

Нагадаємо, в суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Зеленодольську в Дніпропетровській області, унаслідок атаки загинула дитина.

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