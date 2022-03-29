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Враг сосредоточился на взятии Попасной и Мариуполя, – Генштаб ВСУ

Фото: Разрушенный Мариуполь (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился оперативной информацией относительно российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские оккупанты нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия на большей части Донецкого направления. Однако атаки врага успеха не имели.

"Противник нанёс авиаудары по населенным пунктам Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль Попасной и Мариуполя", – говорится в сообщении.

Напомним, что британская разведка подтвердила контроль украинских войск над центром Мариуполя.

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