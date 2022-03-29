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Ворог зосередився на взятті Попасної та Маріуполя, – Генштаб ЗСУ

Фото: Зруйнований Маріуполь (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські окупанти наростили вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшій частині Донецького напрямку. Однак, атаки ворога успіху не мали.

"Супротивник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля концентрує на взятті під контроль Попасної та Маріуполя", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що британська розвідка підтвердила контроль українських військ над центром Маріуполя.

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