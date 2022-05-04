Враг сосредоточил 40 вертолетов вблизи границы в Белгородской области, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Российская армия стянула четыре десятка вертолетов в приграничные районы. Их могут использовать для ударов по населенным пунктам Украины или провокациям.

"Кроме того, противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости от государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в акватории Черного и Азовского морей ЧФ РФ изолирует район боевых действий. Ударные корабли могут снова обстрелять украинские города.