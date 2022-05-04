ru ua
Ср, 04 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовы к удару. В Черном море сейчас три российских носителя крылатых ракет

Новина українською →
Среда 04 мая 2022 19:27
Готовы к удару. В Черном море сейчас три российских носителя крылатых ракет Ракета "Калибр" (5.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В акватории Черного моря сейчас находится три носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка черноморского флота России продолжает изолировать район боевых действий, ведет разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

Также не исключается возможность привлечения корабельного состава к ракетным ударам по территории Украины.

Сейчас в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится три носителя крылатых ракет "Калибр".

Ранее мы сообщали, что после удара по Змеиному Россия активизировала свой флот в Черном море.

Также мы писали, что Россияне безжалостно уничтожают экологию Крыма.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море Вторжение России в Украину
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Агенты без влияния. Что ждет пророссийские партии в Украине после войны