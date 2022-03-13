Враг пытался наступить на Кривой Рог, но его остановили, - Генштаб

Отмечается, что враг не отказывается от попыток провести наступление на Кривой Рог.

В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении на Архангельское и Нововоронцовка, но были остановлены.

На всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

Также оккупанты осуществляют поиск слабых мест в обороне украинских защитников.

Оккупационные войска несут значительные потери. Враг продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.