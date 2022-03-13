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Враг пытался наступить на Кривой Рог, но его остановили, - Генштаб

Автор: Татьяна Самарук

Русские войска проводили наступление на Кривой Рог. Однако, украинские войска их остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что враг не отказывается от попыток провести наступление на Кривой Рог.

В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении на Архангельское и Нововоронцовка, но были остановлены.

На всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

Также оккупанты осуществляют поиск слабых мест в обороне украинских защитников.

Оккупационные войска несут значительные потери. Враг продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину.

Также мы писали, что оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева.

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Вторжение России в УкраинуКривой Рог