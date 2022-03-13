ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Враг пытался наступить на Кривой Рог, но его остановили, - Генштаб

Новина українською →
Кривой Рог , Воскресенье 13 марта 2022 14:23
Враг пытался наступить на Кривой Рог, но его остановили, - Генштаб Русские войска (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Русские войска проводили наступление на Кривой Рог. Однако, украинские войска их остановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что враг не отказывается от попыток провести наступление на Кривой Рог.

В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении на Архангельское и Нововоронцовка, но были остановлены.

На всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.

Также оккупанты осуществляют поиск слабых мест в обороне украинских защитников.

Оккупационные войска несут значительные потери. Враг продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Ранее мы сообщали, что российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину.

Также мы писали, что оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Кривой Рог
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы