Враг пытался наступить на Кривой Рог, но его остановили, - Генштаб
Русские войска проводили наступление на Кривой Рог. Однако, украинские войска их остановили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Отмечается, что враг не отказывается от попыток провести наступление на Кривой Рог.
В течение суток оккупанты продолжили продвижение в направлении на Архангельское и Нововоронцовка, но были остановлены.
На всех направлениях наступления противник активно прикрывается гражданской инфраструктурой и мирным населением.
Также оккупанты осуществляют поиск слабых мест в обороне украинских защитников.
Оккупационные войска несут значительные потери. Враг продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Ранее мы сообщали, что российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину.
Также мы писали, что оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева.
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