Ворог намагався наступити на Кривий Ріг, але його зупинили, - Генштаб
Російські війська проводили наступ на Кривий Ріг. Однак, українські війська їх зупинили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що ворог не відмовляється від спроб провести наступ на Кривий Ріг.
Протягом доби окупанти продовжили просування в напрямку на Архангельське та Нововоронцовка, але були зупинені.
На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.
Також окупанти здійснюють пошук слабких місць в обороні українських захисників.
Окупаційні війська несуть значні втрати. Ворог продовжує знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури.
Раніше ми повідомляли, що російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну.
Також ми писали, що окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва.
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