Ворог намагався наступити на Кривий Ріг, але його зупинили, - Генштаб

Російські війська проводили наступ на Кривий Ріг. Однак, українські війська їх зупинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Також окупанти здійснюють пошук слабких місць в обороні українських захисників.

На всіх напрямках наступу противник активно прикривається цивільною інфраструктурою та мирним населенням.

Протягом доби окупанти продовжили просування в напрямку на Архангельське та Нововоронцовка, але були зупинені.

Зазначається, що ворог не відмовляється від спроб провести наступ на Кривий Ріг.

Раніше ми повідомляли, що російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну.

Також ми писали, що окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва.

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