Враг пытается возвратиться на границу Херсонской и Николаевской областей, - ВСУ
Растерянные и озлобленные неудачами оккупанты предпринимают отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".
"Наши войска крепко удерживают отбитые территории, даже под артиллерийскими обстрелами", - говорится в сообщении.
При этом остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.
За текущие сутки на южных рубежах вражеские потери составили 12 военнослужащих и 11 единиц техники, среди которых 3 беспилотника, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника.
Также украинские военные уничтожили полевой состав боеприпасов противника.
"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма", - добавили в ВСУ.
Напомним, украинские военные в зоне ООС отразили 6 атак врага. Сбит вертолет и два дрона российских оккупантов.
Мы также писали о том, что в Николаевской области оккупанты под видом гражданских атаковали позиции ВСУ.
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