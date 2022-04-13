Враг пытается возвратиться на границу Херсонской и Николаевской областей, - ВСУ

Растерянные и озлобленные неудачами оккупанты предпринимают отчаянные попытки улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Оперативного командования "Юг".

"Наши войска крепко удерживают отбитые территории, даже под артиллерийскими обстрелами", - говорится в сообщении.

При этом остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.

За текущие сутки на южных рубежах вражеские потери составили 12 военнослужащих и 11 единиц техники, среди которых 3 беспилотника, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника.

Также украинские военные уничтожили полевой состав боеприпасов противника.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма", - добавили в ВСУ.