ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог намагається повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей, - ЗСУ

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 03:31
Ворог намагається повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей, - ЗСУ Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Розгублені і озлоблені невдачами окупанти роблять відчайдушні спроби поліпшити тактичне положення і повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Південь".

"Наші війська міцно утримують відбиті території, навіть під артилерійськими обстрілами", - йдеться в повідомленні.

При цьому залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об'єктах інфраструктури південних регіонів.

За поточну добу на південних рубежах ворожі втрати склали 12 військовослужбовців та 11 одиниць техніки, серед яких 3 безпілотники, 2 самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град" та інша автомобільна техніка.

Також українські військові знищили польовий склад боєприпасів противника.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на попередньо зайнятих позиціях в умовах посилення шторму", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові в зоні ООС відбили 6 атак ворога. Збитий вертоліт і два дрони російських окупантів.

Ми також писали про те, що в Миколаївській області окупанти під виглядом цивільних атакували позиції ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
49-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі