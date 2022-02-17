Враг пытается дестабилизировать ситуацию, а наша техника готовится к стройсезону, - "Укравтодор"

"Последние недели враг прилагает максимум усилий для дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Нам пытаются навязать правила игры, дезориентировать, посеять страх и панику. Противостоять такой угрозе можно путем обеспечения социальной и экономической стабильности в Украине", - убежден Ивко.

Он заверил, что развитие инфраструктуры во всех уголках Украины, от Стрыя на Львовщине до Извариного на Луганщине, будет продолжаться по расписанию.

"В 2022 году планируем к уже сделанному + 5 500 км нового покрытия и +300 восстановленных искусственных сооружений", - сообщил Ивко.

Чиновник призвал сограждан не поддаваться на провокации агрессора и продолжать трудиться на благо государства и жить привычной жизнью.