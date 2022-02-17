Ворог намагається дестабілізувати ситуацію, а наша техніка готується до будсезону, - "Укравтодор"

"Останні тижні ворог докладає максимум зусиль для дестабілізації ситуації всередині нашої держави. Нам намагаються нав’язати правила гри, дезорієнтувати, посіяти страх і паніку. Протистояти такій загрозі можна шляхом забезпечення соціальної та економічної стабільності в Україні", - висловив переконання Івко.

Він запевнив, що розбудова інфраструктури у всіх куточках України, від Стрия на Львівщині до Ізвариного на Луганщині, триватиме за розкладом.

"У 2022 році плануємо до вже зробленого + 5 500 км нового покриття та +300 відновлених штучних споруд", - повідомив Івко.

Урядовець закликав співгромадян не піддаватися на провокації агресора та продовжувати трудитися на благо держави і жити звичним життям.