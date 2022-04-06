UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг пробует привлечь наемников-иностранцев. В Приднестровье готовятся принимать самолеты, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о вероятности отправки Россией своих войск с непризнанного Приднестровья в Украину на войну, чтобы усилить собственные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении, для чего может использовать свои войска на территории самопровозглашенного Приднестровья в Молдове - с целью поддержки наступательной операции на указанном направлении.

Так, на аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов.

Также в Генштабе рассказали, что Россия не оставляет попыток бросить на войну против Украины иностранных наемников, чтобы восполнить свои потери в живой силе.

"В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность", - говорится в утренней сводке об оперативной обстановке.

Враг сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательной операции, чтобы захватить все территории Донецкой и Луганской областей.

"Продолжает сохраняться угроза применения противником ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты наносят огневое поражение по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам городов", - отмечается в сообщении.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, осуществляет подготовку военнослужащих для пополнения потерь. По информации Генштаба, общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна БТГ уничтожена, другая - выведена в район восстановления боеспособности в российскую Белгородскую область.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье местные жители жаловались на силовое принуждение к участию войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины