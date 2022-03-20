Враг постоянно атакует Нежин и хаотично обстреливает Чернигов, - глава ОВА

Российские оккупанты продолжают атаковать Черниговскую область. В субботу, 19 марта, вражеские силы обстреливали город Нежин и областной центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
По словам губернатора, Нежин постоянно подвергается атакам противника. Кроме того, оккупанты осуществляют хаотичные обстрелы Чернигова, разрушая гражданскую инфраструктуру.
"Это агонические обстрелы врага. Противник продолжает терять много ресурсов как в технике, так и в людях. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары", - отметил Чаус.
Он добавил, что аварийные коммунальные службы работают для восстановления газо - и электроснабжения. В некоторые общины Черниговской области сегодня собираются доставить гуманитарную помощь.
"К сожалению, повторюсь, есть общины, куда мы на сегодня доехать не можем, и мы не знаем, что там происходит. Такое тоже есть и это обидно. Там враг и доступа туда нет", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня в Украине будут работать 7 гуманитарных коридоров. Их откроют в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.
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