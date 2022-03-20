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Ворог постійно атакує Ніжин та хаотично обстрілює Чернігів, - голова ОВА

Фото: Чернігів та Ніжин обстрілюють окупанти (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують атакувати Чернігівську область. В суботу, 19 березня, ворожі сили обстрілювали місто Ніжин та обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За словами губернатора, Ніжин постійно піддається атакам противника. Крім того, окупанти здійснюють хаотичні обстріли Чернігова, руйнуючи цивільну інфраструктуру.

"Це агонічні обстріли ворога. Противник продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України наносять нищівних ударів", - зазначив Чаус.

Він додав, що аварійні комунальні служби працюють для відновлення газо- та світлопостачання. В деякі громади Чернігівської області сьогодні збираються доставити гуманітарну допомогу.

"На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в Україні будуть працювати 7 гуманітарних коридорів. Їх відкриють в Київській, Харківській та Донецькій областях.

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