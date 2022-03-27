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Враг над Одессой проводит активную воздушную разведку, - спикер Одесской ОВА

Пляж Одессы (Фото: odessamedia.net)
Автор: Константин Широкун

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, в Одессе и ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги. Враг продолжает активно проводить воздушную разведку. Также он снизил активную авиационную работу в нашем небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Братчука, все еще остается высокая вероятность артиллерийских и ракетных ударов именно из акватории Черного моря. Речь идет и об одесском побережье, и о других регионах нашего государства.

"Будьте бдительны, ведь враг по всей стране активизирует деятельность диверсионных групп. Сообщайте, что вы увидели с подозрением", - призвал одесситов и жителей области спикер ОВА.

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Одесса