Враг обстрелял жилые дома, в столкновениях с ВСУ понес большие потери, - глава Луганской ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что за прошлые сутки враг наносил авиационные удары и массово обстреливал гражданскую инфраструктуру, в том числе и с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Попасной, Новозвановки.

Он также отметил, что вблизи Рубежного, Попасного, Нижнего, Новотошкивского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмовые действия, однако успеха не имели. Вчера утром враг целил по домам в Горном и Попасной, днем ​​сосредоточил усилия на Рубежном, вечером – Лисичанске, где загорелись еще два дома.

Сергей Гайдай также отметил, что все три эвакуационных поезда, которые вчера вынужденно оставались на вокзале в Краматорске в результате вражеского удара по путепроводу близ станции Барвенково, около полуночи преодолели оперативно восстановленный железнодорожниками участок. Они уже направляются в западные регионы Украины. Суммарно в трех поездах находится почти четыре тысячи человек.