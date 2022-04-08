Ворог обстріляв житлові будинки, в зіткненнях з ЗСУ зазнав великих втрат, - глава Луганської ОВА
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за минулу добу ворог уражав та масово обстрілював цивільну інфраструктуру, в тому числі й із застосуванням реактивних систем залпового вогню в районах Кремінної, Сєвєродонецька, Попасної, Новозванівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Гайдая.
Він також зазначив, що поблизу Рубіжного, Попасного, нижнього, Новотошківського, Золотого та Борівського окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, однак успіху не мали. Вчора вранці ворог цілив по домівках у Гірському та Попасній, вдень зосередив зусилля на Рубіжному, ввечері – Лисичанську, де загорілися ще два будинки.
Сергій Гайдай також зазначив, що всі три евакуаційні поїзди, які вчора вимушено залишалися на вокзалі в Краматорську в результаті ворожого удару по шляхопроводу поблизу станції Барвінкове, близько півночі подолали оперативно відновлену залізничниками ділянку. Вони вже направляються в західні регіони України. Сумарно в трьох поїздах знаходиться майже чотири тисячі осіб.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.