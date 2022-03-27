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Враг обстрелял свои позиции, пытается перегруппироваться. Оперативная информация от Генштаба

Новина українською →
Воскресенье 27 марта 2022 01:55
Враг обстрелял свои позиции, пытается перегруппироваться. Оперативная информация от Генштаба Фото: украинский военный (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что российские войска сейчас сконцентрировались на попытках пополнить силы и решить проблемы с логистикой, а также проинформировали о ситуации на фронтах на окончание 31-х суток полномасштабной войны.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично преуспел на отдельных направлениях", - говорится в сводке.

Имеются данные, что для решения проблем логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины развернуто до 9 батальонов материально-технического обеспечения и 5 основных логистических центров.

На Волынском направлении враг наступательных действий не проводил. Подразделения ВС Беларуси проводят мероприятия боевой подготовки на пяти полигонах на территории Брестской, Минской и Гродненской областей.

В Полесском направлении - тоже не пытался наступать. Противник вел огонь по подразделениям Сил обороны, обстреливал жилые массивы в пригородах и непосредственно в Киеве.

"По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий. Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности. Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления", - рассказали в Генштабе

На Сиверском направлении враг силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не производил. Пытался сосредоточить главные усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. Продолжал попытки заблокировать Чернигов силами отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Обстреливал жилые кварталы в районах Чернигова, Ивановки и Нежина.

"Вероятно, силами в ротную тактическую группу подразделений вооруженных сил российской федерации и росгвардии пытается удержать город Славутич. На въездах в город российскими оккупантами установлены блокпосты", - говорится в сообщении.

В направлении Бровары подразделения противника были остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне и проводит инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Чтобы восполнить потери противник выдвинул колонны в направлениях н.п. Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Прикрытие колонн с воздуха совершали вертолеты.

Фиксируются меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно оккупированной местности.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.

В направлении Сумы враг силами подразделений из состава 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на перегруппировке войск.

В районе Харькова оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия ими сосредотачивались на восполнении текущих потерь, восстановлении техники и нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

В направлении Славянск враг действует силами до трех БТГр, пытается закрепиться в районах н.п. Каменка, Синичиное, Сухая Каменка. Отмечается ведение наземной разведки разведывательными подразделениями в направлении н.п. Барвенково и, вероятно, в направлении Славянска.

На Донецком направлении враг продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок для возобновления наступательных действий с целью выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль Попасной, Рубежного, выходе в районы Угледара, Новотроицкого, а также захвате Мариуполя.

В Рубежном, при поддержке артиллерии, войска рф удерживают занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.

В Попасной, тоже при поддержке артиллерии, оккупанты пытались провести штурмовые действия, но успеха не имели и понесли потери. Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия враг произвел обстрел собственных позиций.

В направлении Красногоровки российские войска пробовали начать штурмовые действия - потерпели неудачу и отошли с потерями.

Враг продолжает штурм Мариуполя, наносит авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Все - без успеха.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

В направлении Николаева оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огненное поражение по позициям подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что 26 марта украинские военные полностью освободили Тростянец в Сумской области от российских оккупантов.

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