Ворог обстріляв свої позиції, намагається перегрупуватися. Оперативна інформація від Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що російські війська зараз сконцентрувалися на спробах поповнити сили та вирішити проблеми з логістикою, а також поінформували про ситуацію на фронтах на закінчення 31-ї доби повномасштабної війни.

Про це 27 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ .

"Противник продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Жодного з поставлених завдань повністю не виконав. Частково досяг успіху на окремих напрямках", - йдеться у зведенні.

Є дані, що для розв'язання проблем логістичного забезпечення окупаційних угруповань на території України розгорнуто до 9 батальйонів матеріально-технічного забезпечення та 5 основних логістичних центрів.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Підрозділи ЗС Білорусі проводять заходи бойової підготовки на п'яти полігонах на території Брестської, Мінської та Гродненської областей.

У Поліському напрямку - теж не намагався наступати. Противник вів вогонь по підрозділах Сил оборони, обстрілював житлові масиви в передмістях і безпосередньо в Києві.

"За наявними даними, проводиться перегрупування окремих підрозділів 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу, які зазнали значних втрат в ході ведення наступальних дій. Декілька підрозділів відведено в район Чорнобиля з подальшим переміщенням на територію республіки білорусь для проведення заходів відновлення боєздатності. Не виключається, що після проведення зазначених заходів, перегрупування та посилення угруповання військ окупантами буде відновлено дії щодо блокування Київа із південно-західного напрямку", - розповіли в Генштабі

На Сіверському напрямку ворог силами зі складу Центрального військового округу активних наступальних дій не здійснював. Намагався зосередити головні зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував спроби заблокувати Чернігів силами окремих підрозділів зі складу 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії Центрального військового округу. Обстрілював житлові квартали в районах Чернігова, Іванівки та Ніжина.

"Ймовірно, силами до ротної тактичної групи підрозділів збройних сил російської федерації та росгвардії, намагається утримати місто Славутич. На в’їздах у місто російськими окупантами встановлені блокпости", - йдеться в повідомленні.

У напрямку Бровари підрозділи противника були зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони і проводить інженерне обладнання позицій. За результатами бойових дій у районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи зі складу БТГр 30-ї окремої мотострілецької бригади зазнали значних втрат та відійшли в район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Щоб заповнити втрати противник висунув колони в напрямках н.п. Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов'язовку. Прикриття колон з повітря здійснювали вертольоти.

Фіксуються заходи щодо посилення охорони тилових районів та логістичних маршрутів, а також заходи щодо посилення адміністративно-поліцейського режиму на тимчасово окупованій місцевості.

На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного військового округу і Північного флоту.

У напрямку Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджені на перегрупуванні військ.

У районі Харків окупанти активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля ними зосереджувалися на заповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об'єктах цивільної інфраструктури міста.

У напрямку Слов'янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитися в районах н. п. Кам’янка, Синичине, Суха Кам'янка. Відзначається ведення наземної розвідки розвідувальними підрозділами в напрямку н.п. Барвінкове і, ймовірно, в напрямку Слов'янська.

На Донецькому напрямку ворог продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля зосереджуються на взятті під контроль Попасної, Рубіжного, виході в райони Вугледару, Новотроїцького, а також захопленні Маріуполя.

У Рубіжному, за підтримки артилерії, війська рф утримують займані позиції в Північній і північно-західній частинах міста.

У Попасній, теж за підтримки артилерії, окупанти намагалися провести штурмові дії, але успіху не мали та зазнали втрат. Мінометним вогнем через відсутність взаємодії ворог здійснив обстріл власних позицій.

У напрямку Красногорівки російські війська пробували почати штурмові дії - зазнали невдачі та відійшли з втратами.

Ворог продовжує штурм Маріуполя, завдає авіаційних, артилерійських ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури. Все - без успіху.

На Таврійському напрямку зміни в складі та положенні противника не зафіксовані.

У напрямку Миколаїв окупаційні підрозділи продовжують ведення розвідки і намагаються нанести вогневе ураження по позиціях підрозділів ЗСУ.