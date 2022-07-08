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Враг обстрелял две громады Криворожского района: пострадал жилой дом и дачный массив

Фото: враг обстрелял две громады Криворожского района (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Утром 8 июля российские войска снова обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум громадам – Апостоловской и Зеленодольской. В Апостоловской громаде оккупанты попали по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Зеленодольске войска противника попали по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших, частично повреждены только насаждения.

Ранее сообщалось, что рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

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