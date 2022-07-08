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В Николаеве прозвучало несколько сильных взрывов, объявлена воздушная тревога

Новина українською →
Николаев, Пятница 08 июля 2022 07:11
В Николаеве прозвучало несколько сильных взрывов, объявлена воздушная тревога Фото: в Николаеве прозвучало несколько сильных взрывов (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости N.

Взрывам предшествовали сообщения о запуске ракет по Николаеву со стороны временно оккупированной Херсонской области.

Напомним, что Николаев почти ежедневно страдает от российских обстрелов. Оккупанты бьют по городу артиллерией и ракетами.

В частности, вчера в Николаеве прогремели взрывы, сигнала воздушной тревоги не было.

Ранее сообщалось, что Ким советовал жителям Николаева, которые имеют роботу и поддерживают экономику, оставаться в городе. Остальным стоит эвакуироваться в более безопасные регионы.

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