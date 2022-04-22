Враг обстреливает села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

Российские оккупанты продолжает обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и приграничных сел Криворожского района. При этом за день 21 апреля жертв не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Он отметил, что Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильная и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.

При этом идут позиционные бои на дальних подступах - в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет.

"Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, - ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы обеспечиваются всеми необходимыми медикаментами", - завил Вилкул.

Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.