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Враг обстреливает села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

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Пятница 22 апреля 2022 04:45
Враг обстреливает села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжает обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и приграничных сел Криворожского района. При этом за день 21 апреля жертв не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

Он отметил, что Ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильная и полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией.

При этом идут позиционные бои на дальних подступах - в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет.

"Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, - ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы обеспечиваются всеми необходимыми медикаментами", - завил Вилкул.

Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.

Напомним, Вилкул рассказал о том, как оккупанты сорвали гуманитарный коридор из Херсонской области, задержали старшего колонны, и обстреливали позиции ВСУ.

Ранее в Кривом Роге на "Криворожстали" возобновили производство чугуна.

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