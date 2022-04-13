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1000 тонн в сутки: в Кривом Роге на "Криворожстали" возобновили производство чугуна

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Кривой Рог, Среда 13 апреля 2022 05:58
1000 тонн в сутки: в Кривом Роге на "Криворожстали" возобновили производство чугуна АрселорМиттал Кривой Рог (Фото: facebook.com/ArcelorMittalUA)
Автор: Константин Широкун

Начальник Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что после приостановки металлургического производства "АрселорМиттал Кривой Рог" восстановил производство чугуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Александра Вилкула.

"Сегодня ожидается уже 1000 тонн чугуна в сутки. Выход на режим займет пять-шесть дней. Коксохимическое и горнорудное производство также увеличивают объемы производства", – отметил мэр города. Он также подчеркнул, что предприятие обеспечило новую логистику поставки сырья и отгрузки продукции в обход заблокированных украинских портов.

"АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших украинских экспортеров металлургии и в условиях консервации производства продавал за границу железорудный концентрат и часть продукции из остатков на складах и в порту.

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