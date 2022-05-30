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Враг нанес ракетный удар по Одесской области. Поврежден мост и частные дома

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Одесса, Понедельник 30 мая 2022 07:23
Враг нанес ракетный удар по Одесской области. Поврежден мост и частные дома Крылатая ракета (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Утром враг нанес ракетный удар по Одесской области. Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Ударной волной повреждено несколько частных домов. Пострадавших среди населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Также зенитным подразделением оперативного командования "Юг" была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа "Х", которая была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с акватории Черного моря по Одесской области.

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