Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сильно повреждено промышленное предприятие

Утром 25 мая оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сообщается, что крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Криворожском районе ночью снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. Апостолово также отчасти находится без света. К счастью, пострадавших в результате удара РСЗО нет.

Отметим, с начала мая российские войска усилили обстрелы Донбасса. Противник практически круглосуточно наносит ракетные, артиллерийские и авиационные удары по десяткам населенных пунктов региона. Среди мирных жителей есть жертвы и раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.