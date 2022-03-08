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Ворог наніс авіаудар по Житомиру та Київській області. Повністю зруйновано гуртожиток

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Вівторок 08 березня 2022 21:44
Ворог наніс авіаудар по Житомиру та Київській області. Повністю зруйновано гуртожиток Фото: Зруйнований раніше ліцей в Житомирі (t.me/nexta/live)
Автор: Світлана Мащенко

Війська РФ нанесли авіаудар по Житомиру та Київській області ввечері 8 березня. Є постраждалі, інформація щодо жертв наразі уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина, та пресслужбу Нацполіції.

У Житомирі зруйновано гуртожиток, обстріляний завод "Ізоват"

"Тільки що був нанесений ракетно-бомбовий удар по Корбутівці. По гуртожитку на вулиці Чуднівська. Він повністю зруйнований", - розповів Сухомлин.

За словами мера, у цьому будинку живуть уже 20 років прості житомиряни. Це відставники, які служили ще в радянській армії.

"Прості люди, які отримали там квартири і живуть вже багато-багато років", - додав він.

Інформацію про постраждалих і жертв Сергій Сухомлин пообіцяв оголосити згодом.

Ворог наніс авіаудар по Житомиру та Київській області. Повністю зруйновано гуртожиток

Фото: Руйнування в Житомирі (facebook.com/sukhomlyn.sergey)

Також був обстріляний завод Ізоват (ТМ "IZOVAT"), який дає 70% мінеральної вати для України. Поки відомо про одного пораненого.

Ракетний удар по військовій частині Бориспільському районі

"Авіаудар по військовій частині в Бориспільському районі! Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліція здійснює огляд найближчих осель на можливу наявність пошкоджень. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Ворог наніс авіаудар по Житомиру та Київській області. Повністю зруйновано гуртожиток

Фото: Авіаудар в Київській області (t.me/UA_National_Police)

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