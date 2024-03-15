Ворог намагається зайти з флангу. Нацгвардія відбила штурм РФ на Запорізькому напрямку

"На Запорізькому напрямку тривають важкі бої, ворог штурмує позиції малими групами піхоти, намагаючись зайти з флангу до наших вогневих позицій використовуючи особливості місцевості", - йдеться у повідомленні.

Бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" у надзвичайно складних умовах тримають оборону.

"Вони відбили чергову хвилю наступу, ворог відступив зазнавши втрат", - констатують у Нацгвардії.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 76 бойових зіткнень. Агресор намагається штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та у Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.