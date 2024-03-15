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Враг пытается зайти с фланга. Нацгвардия отбила штурм РФ на Запорожском направлении

Фото: Нацгвардия отбила штурм РФ на Запорожском направлении (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты не оставляют попыток наступления на Запорожском направлении, стараясь зайти с фланга. Бойцы Нацгвардии отбили один из штурмов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои, враг штурмует позиции малыми группами пехоты, пытаясь зайти с фланга в наши огневые позиции используя особенности местности", - говорится в сообщении.

Бойцы 3 штурмового отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" в чрезвычайно сложных условиях держат оборону.

"Они отразили очередную волну наступления, враг отступил понеся потери", - констатируют в Нацгвардии.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Агрессор пытается штурмовать позиции ВСУ по двум направлениям в Донецкой области.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и в Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.

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