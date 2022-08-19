Враг накрыл огнем Днепропетровскую область: погиб мужчина, ранен ребенок

Российская армия ночью накрыла огнем сразу три района Днепропетровской области - Криворожский, Синельниковский и Никопольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

В Апостоловской громаде Криворожского района россияне убили 36-летнего мужчину. Они обстреляли громаду из "Ураганов". В селе Первое Мая повреждены жилье, газопровод и линия электропередач.

По Великой Костромке Зеленодольской громады оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть разрушения. Люди не пострадали

В Межевской громаде Синельниковского района ранен 12-летний мальчик.

"Он просто спал дома, когда в его дом прилетели снаряды из РСЗО "Торнадо С", - сообщил Резниченко.

Ребенок в больнице, его прооперировали. В селе повреждены дома.

В центр ночного Никополя враг направил 10 снарядов из ствольной артиллерии.

В городе повреждены до 20 многоэтажек, около 10 магазинов, лицей, банк и автобусная остановка. Выведена из строя линия электропередач. Работают электрики. Там без погибших и раненых.

Напомним, в ночь на 17 августа российские войска массированно обстреливали Днепропетровскую область. Под атаку попали, в частности, Никопольский и Криворожский районы, оккупанты повредили газопровод.

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