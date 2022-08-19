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Ворог накрив вогнем Дніпропетровську область: загинув чоловік, поранена дитина

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Дніпропетровська область, П'ятниця 19 серпня 2022 08:05
Ворог накрив вогнем Дніпропетровську область: загинув чоловік, поранена дитина Фото: ворог обстріляв Дніпропетровську область (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Артур Родивилов

Російська армія вночі накрила вогнем відразу три райони Дніпропетровської області - Криворізький, Синельниківський і Нікопольський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

В Апостолівській громаді Криворізького району росіяни вбили 36-річного чоловіка. Вони обстріляли громаду з "Ураганів". У селі Перше Травня пошкоджено житло, газопровід та лінію електропередач.

По Великій Костромці Зеленодольської громади окупанти били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не постраждали

У Межівській громаді Синельниківського району поранений 12-річний хлопчик.

"Він просто спав удома, коли в його будинок прилетіли снаряди з РСЗВ "Торнадо С", - повідомив Резніченко.

Дитина в лікарні, її прооперували. У селі пошкоджено будинки.

У центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів зі ствольної артилерії.

У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, близько 10 магазинів, ліцей, банк і автобусна зупинка. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють електрики. Там без загиблих і поранених.

Нагадаємо, в ніч проти 17 серпня російські війська масовано обстрілювали Дніпропетровську область. Під атаку потрапили, зокрема, Нікопольський та Криворізький райони, окупанти пошкодили газопровід.

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Дніпропетровська область
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