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Враг корректирует огонь. Украинцев просят не публиковать последствия артобстрелов в соцсетях

Новина українською →
Украина, Пятница 04 марта 2022 10:55
Враг корректирует огонь. Украинцев просят не публиковать последствия артобстрелов в соцсетях Фото: украинцев просят не публиковать последствия артобстрелов в соцсетях (ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

Если вы стали случайными очевидцами артобстрела или авиаудара, не распространяйте сразу эту информацию в соцсетях. Враг отслеживает ее и использует такие данные для корректировки огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины в Facebook.

"Не снимайте видео и фото для соцесетей, не ведите прямые трансляции, не ставьте гео-теги и прочее! Коварный и подлый враг внимательно отслеживает социальные сети местных жителей на наличие подобного контента для корректировки и нанесения точных ударов по целям", - говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что, публикуя последствия артобстрела, вы помогаете агрессору.

Напомним, ранее мы писали о том, как защитить себя от взрыва в помещении, где есть окна.

А также рассказывали о том, что делать, если пропадет мобильная связь.

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