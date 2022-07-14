Враг не должен знать. В Украине засекречены данные о потерях на войне

Потери Украины на войне и информация о количестве погибших является государственной тайной. Эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр во время брифинга .

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.

Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра