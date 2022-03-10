Враг атаковал Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Российские войска попали и частично разрушили здание Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, что находится в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Добрались отбросы и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

В ведомстве показали, что часть здания разрушена, на месте работают спасатели.

Напомним, что оккупанты продолжают держать Мариуполь в осаде и обстреливать город.

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