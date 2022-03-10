UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Враг атаковал Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Автор: Светлана Мащенко

Российские войска попали и частично разрушили здание Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, что находится в Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Здание ГСЧС находится по адресу улица Митрополитская, дом 175.

В ведомстве показали, что часть здания разрушена, на месте работают спасатели.

"Добрались отбросы и до здания Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области... Проклятые освободители в агонии расстреливают в Мариуполе все - родильные дома, больницы, дома мирных жителей, школы и детские сады", - говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты продолжают держать Мариуполь в осаде и обстреливать город.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВторжение России в Украину