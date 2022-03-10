Ворог атакував Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Російські війська влучили і частково зруйнували будівлю Головного управління ДСНС України у Донецькій області, що знаходиться в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки", - говориться в повідомленні.

У відомстві показали, що частина будівлі зруйнована, на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, що окупанти продовжують тримати Маріуполь в облозі і обстрілювати місто.

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