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Ворог атакував Головне управління ДСНС України у Донецькій області

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Маріуполь, Четвер 10 березня 2022 16:02
Ворог атакував Головне управління ДСНС України у Донецькій області Скріншот: В Маріуполі обстріляли будівлю ДСНС
Автор: Світлана Мащенко

Російські війська влучили і частково зруйнували будівлю Головного управління ДСНС України у Донецькій області, що знаходиться в Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Будівля ДСНС знаходиться за адресою вулиця Митрополитська, будинок 175.

У відомстві показали, що частина будівлі зруйнована, на місці працюють рятувальники.

"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти продовжують тримати Маріуполь в облозі і обстрілювати місто.

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