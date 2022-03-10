Ворог атакував Головне управління ДСНС України у Донецькій області
Російські війська влучили і частково зруйнували будівлю Головного управління ДСНС України у Донецькій області, що знаходиться в Маріуполі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Будівля ДСНС знаходиться за адресою вулиця Митрополитська, будинок 175.
У відомстві показали, що частина будівлі зруйнована, на місці працюють рятувальники.
"Дісталися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України у Донецькій області... Кляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі усе - пологові будинки, лікарні, житло мирних мешканців, школи та дитячі садки", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти продовжують тримати Маріуполь в облозі і обстрілювати місто.
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