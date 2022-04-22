Враг активизировал боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях, - сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях оккупанті активных действий не проводили. Не фиксируются признаки формирования наступательных группировок.

"Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Усилена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов", - говорится в утренней сводке.

На Слобожанском направлении враг, силами до 7 батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать Харьков, производит огненное поражение подразделений войск ВСУ и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении войска РФ сосредоточили для ведения боевых действий до 25-ти БТГ из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск.

Оккупанты пытаются вести наступление в направлении н.п. Заводы. Захватчики вышли на северные окраины Дубровного и пытаются закрепиться на достигнутом рубеже.

На Донецком и Таврическом направлениях рашисты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Противник совершает штурмовые действия в районе н.п. Заречное и, силами до батальона, пытается наступать в районе н.п. Рубежное.

Продолжаются оборонительные бои с оккупантами по направлению к н.п. Новотошковское и Попасная.

Противник пытается при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе Марьинки.

Отмечается, что одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобужском направлении войска РФ продолжают оказывать огневое влияние на наши подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, но с потерями вынуждены были отойти на ранее занятые позиции.

"Противник продолжает нести потери. По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена ​​очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем", - рассказали в Генштабе.

Также имеется информация, что личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, который воевал в Украине, не получил оплату своих "боевых" за март. Так, оккупанты возмущаются и ропщут.

Также сообщается, что в оккупированном Крыму, чтобы не сорвать весеннюю призывную кампанию, с 30 апреля захватчики запретили выезд и въезд на полуостров.

На временно занятых территориях российские войска продолжают блокировать перемещение граждан, грабят, разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов от украинских властей.

В Генштабе рассказали, что есть случаи расстрелов оккупантами гражданского населения и волонтеров.

Бойцы ВСУ за минувшие сутки на Донбассе отбили 10 атак российских войск, уничтожив 6 танков, 8 единиц бронированной и 15 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийских систем.

Наши военные за предыдущие сутки уничтожили 15 воздушных целей: 9 БПЛА, 3 самолета и 3 вертолета.