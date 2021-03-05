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Врачи сообщили о новом побочном эффекте после прививки Moderna

Автор: Даша Харченко

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.

Об этом говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

На подобную реакцию пожаловались 12 пациентов. Но медики заставили этих людей сделать вторую дозу вакцини.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", - говорится в письме коллектива американских врачей.

После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, еще у шести человек не было побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают в США и Европе.

Напомним, компания Moderna заявила, что разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19. Она должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Ранее сообщалось, что Moderna намерена продать вакцины от COVID-19 на 18 млрд долларов.

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