Врачи рассказали о состоянии освобожденных украинцев

Освобожденные из заключения в РФ украинцы продолжают проходить обследования в больнице "Феофания". Об этом рассказал врач, передает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

Медик сообщил, что для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего - физическое лечение и спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого. По его словам, ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.

"Очень понравился один пациент. Он очень благодарен, что на данный момент уже в Украине и за помощь, которую ему предоставили. Все пациенты без исключения, даже те, которые на данный момент не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками. Все они соглашаются на то, что они скоро будут обследованы. Ближайший период - это понедельник", - прокомментировал заместитель главного врача Андрей Строкань.

Отметим, что один из освобожденных украинцев Владимир Балух утром вернулся в медучреждение.

Напомним, украинцы Олег Сенцов и Владимир Балух уже покинули больницу "Феофания", куда доставили 11 освобожденных заложники Кремля после прилета в Украину. В "Феофании" освобожденным украинцам сделали ЭКГ, провели общие клинические анализы и ультразвуковые исследования.