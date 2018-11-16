ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Врачи прооперировали пограничника, которого сбили контрабандисты на Закарпатье

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 23:44
Врачи прооперировали пограничника, которого сбили контрабандисты на Закарпатье
Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Состояние пострадавшего в результате нападения контрабандистов пограничника тяжелый

Врачи провели операцию пограничнику, на которого на Закарпатье наехали контрабандисты, которые пытались перевезти через границу сигареты и большую сумму денег. Об этом сообщил заместитель главного врача Раховской районной больницы Юрий Матичин, передает РБК-Украина со ссылкой на 112.ua.

Врач отметил, что потерпевшему удалили селезенку. Сейчас его состояние оценивается как тяжелой и нестабильное.

"Бригада хирургов сделала лапаротомию с устранением повреждения печени... Он на аппарате искусственной вентиляции, получает соответствующие инфузии. Он не транспортабелен", - сказал Матичин.

Врач добавил, что сейчас вызвана бригада специалистов из областной клинической больницы, которая решит вопрос о дальнейшем лечении больного и, соответственно, транспортировке.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что пограничник находился без сознания и врачи долгое время не могли решиться на операцию.

Слободян добавил, что в настоящее время установлена личность человека, который наехал на пограничника. Им оказался местный житель, причастен к контрабанде сигарет, сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ночью 16 ноября украинские и румынские пограничники проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны двое контрабандистов сигарет. На украинской территории велся поиск остальных причастных к сделке лиц. Недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме с большой суммой денег. Во время обыска другой контрабандист на автомобиле сбил на начальника отдела "Деловое". Вследствие этого офицер получил тяжелые травмы.

В Закарпатской области задержали контрабандиста, который предлагал взятку пограничникам В Закарпатской области контрабандисты наехали на пограничника
Новости Украины Закарпатьепограничникиконтрабанда
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь