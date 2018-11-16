Врачи прооперировали пограничника, которого сбили контрабандисты на Закарпатье

Иллюстративное фото (twitter.com/DPSU_ua)

Состояние пострадавшего в результате нападения контрабандистов пограничника тяжелый

Врачи провели операцию пограничнику, на которого на Закарпатье наехали контрабандисты, которые пытались перевезти через границу сигареты и большую сумму денег. Об этом сообщил заместитель главного врача Раховской районной больницы Юрий Матичин, передает РБК-Украина со ссылкой на 112.ua.

Врач отметил, что потерпевшему удалили селезенку. Сейчас его состояние оценивается как тяжелой и нестабильное.

"Бригада хирургов сделала лапаротомию с устранением повреждения печени... Он на аппарате искусственной вентиляции, получает соответствующие инфузии. Он не транспортабелен", - сказал Матичин.

Врач добавил, что сейчас вызвана бригада специалистов из областной клинической больницы, которая решит вопрос о дальнейшем лечении больного и, соответственно, транспортировке.

Напомним, ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что пограничник находился без сознания и врачи долгое время не могли решиться на операцию.

Слободян добавил, что в настоящее время установлена личность человека, который наехал на пограничника. Им оказался местный житель, причастен к контрабанде сигарет, сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

Ночью 16 ноября украинские и румынские пограничники проводили совместную спецоперацию, во время которой были задержаны двое контрабандистов сигарет. На украинской территории велся поиск остальных причастных к сделке лиц. Недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме с большой суммой денег. Во время обыска другой контрабандист на автомобиле сбил на начальника отдела "Деловое". Вследствие этого офицер получил тяжелые травмы.