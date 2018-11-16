На Закарпатті постраждалий від наїзду контрабандистів прикордонник у критичному стані

Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці встановили особу, яка збила правоохоронця

Прикордонник, якого вночі 16 листопада автомобілем збив контрабандист, перебуває без свідомості, є загроза життю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян, інформує РБК-Україна із посиланням на 112-Україна.

За його словами, стан офіцера критичний. Лікарі не поспішають із прогнозами та не бачать можливості провести операцію.

"Стан військовослужбовця вкрай критичний, загроза життю є. Поки лікарі дуже обережні у прогнозах і оцінках. Військовослужбовець без свідомості, у комі. Лікарі не бачать можливості проводити хірургічне втручання", - повідомив Слободян.

Окрім того, речник ДПСУ зазначив, що вже встановлено особу людини, який наїхав на прикордонника. Ним виявився місцевий житель, причетний до контрабанди сигарет, наразі правоохоронці встановлюють йог місцеперебування.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Закарпатті неподалік річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника.

Українські та румунські прикордонники проводили спільну спецоперацію, під час якої було затримано двоє контрабандистів сигарет. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб.

На ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Під час обшуку інша людина на автомобілі здійснила наїзд на начальника відділу "Ділове". Унаслідок цього офіцер отримав важкі травми.