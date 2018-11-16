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Лікарі прооперували прикордонника, на якого наїхали контрабандисти на Закарпатті

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 23:44
Лікарі прооперували прикордонника, на якого наїхали контрабандисти на Закарпатті
Ілюстративне фото (twitter.com/DPSU_ua)

Стан потерпілого внаслідок нападу контрабандистів прикордонника важкий

Лікарі провели операцію прикордоннику, на якого на Закарпатті наїхали контрабандисти, які намагались перевезти через кордон цигарки та велику суму грошей. Про це повідомив заступник головного лікаря Рахівської районної лікарні Юрій Матичин, передає РБК-Україна із посиланням на 112.ua.

Лікар зазначив, що потерпілому видалили селезінку. Наразі його стан оцінюється як тяжкий та нестабільний.

"Бригада хірургів зробила лапаротомію з усуненням пошкодження печінки... Він на апараті штучної вентиляції, отримує відповідні інфузії. Він не транспортабельний", - сказав Матичин.

Лікар додав, що наразі викликано бригаду фахівців з обласної клінічної лікарні, яка вирішить питання щодо подальшого лікування хворого і, відповідно, транспортування.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян зазначив, що прикордонник перебував без свідомості й лікарі довгий час не могли наважитись на операцію

Слободян додав, що наразі встановлено особу людини, який наїхав на прикордонника. Ним виявився місцевий житель, причетний до контрабанди сигарет, наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування. 

Вночі 16 листопада українські та румунські прикордонники проводили спільну спецоперацію, під час якої було затримано двоє контрабандистів сигарет. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Неподалік річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей. Під час обшуку інший контрабандист на автомобілі збив на начальника відділу "Ділове". Унаслідок цього офіцер отримав важкі травми.

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