Врачи предупредили о "перегреве" Минздрава Британии из-за роста больных COVID-19

Фото: Британия (GettyImages)

Министерству здравоохранения Великобритании в ближайшие три недели может грозить "перегрев" на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19. Значительное количество пациентов находятся на лечении в больницах и реанимациях.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление британских медиков.

В заявлении отмечается, что многие части национальной службы здравоохранения Великобритании находятся под "невероятным давлением". На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в стране наблюдаются высокие уровни распространения заболевания среди населения. Значительное количество пациентов с COVID-19 находятся на лечении в больницах и реанимациях, говорится в публикации.

"Мы не уверены, что система может выдержать дальнейший стабильный рост случаев", - говорится в заявлении.

В свою очередь, главный врач Великобритании Крис Уитти сообщил о росте в стране пациентов с новым штаммом COVID-19.

"Минздрав лечит гораздо больше пациентов с COVID и вакцинирует уязвимых граждан. Сотрудники заслуживают нашей глубокой благодарности. Но мы должны действовать сейчас, иначе система подвергнется еще большему давлению", - заявил Уитти.

Напомним, 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего по счету локдауна из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С ноября количество ежедневных заражений в Королевстве возросло более чем вдвое.

В предыдущий локдаун в Британии вводили в начале ноября. Он продлился до декабря месяца.