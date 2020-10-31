Великобритания рассматривает возможность нового локдауна

Фото: медицинский работник (РБК-Украина)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса. До этого локдаун ввели Германия и Франция.

Об этом пишет DW.

В правительстве отмечают, что карантинные меры в Британии могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, за четверг в мире зафиксировали рекордные 505 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Как известно, в пятницу в Украине зафиксировали 8312 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд по суточному приросту заболеваемости COVID.