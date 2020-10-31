ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Великобритания рассматривает возможность нового локдауна

Суббота 31 октября 2020 04:31
Великобритания рассматривает возможность нового локдауна
Фото: медицинский работник (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность ввести новый локдаун для борьбы с распространением коронавируса. До этого локдаун ввели Германия и Франция.

Об этом пишет DW.

В правительстве отмечают, что карантинные меры в Британии могут вступить в силу уже 4 ноября и действовать как минимум до 1 декабря.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, за четверг в мире зафиксировали рекордные 505 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Как известно, в пятницу в Украине зафиксировали 8312 случаев заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд по суточному приросту заболеваемости COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ВеликобританияКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь